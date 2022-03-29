Южно-Сахалинск, , 02:45 — REGNUM На Сахалине создали полугодовой запас лекарств — в наличии есть все препараты, в том числе импортные или их отечественные аналоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в правительстве островного региона.

Лекарства

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«Созданных запасов хватит в среднем на 6 месяцев. Проблем нет даже с теми препаратами, которых ранее не хватало из-за в разы увеличившего спроса. Теперь они все, или их аналоги, доступны для покупки в аптечных сетях. Опасений нет», — рассказал министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Также в области создан устойчивый запас продуктов питания первой необходимости. На складах имеются в достаточном объёме растительное масло, крупы, мука, сахар. При этом отмечается, что спрос на сахар на Сахалине упал в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени стоимость сахара в РФ стабилизируется. Об этом заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.