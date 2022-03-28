Бразилиа, 29 марта, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял решение сменить главу нефтегазовой компании Petrobras, сообщает журнал Vega со ссылкой на осведомленные источники.

Фавела. Бразилия

Ожидается, что в ближайшее время действующий глава компании Жоаким Силва и Луна. Предполагается, что должность Petrobras займет глава Бразильского инфраструктурного центра Адриану Пирес.

Ранее в Бразилии компания Petrobras объявила о повышении цен на бензин и дизельное топливо из-за роста цен на нефтепродукты на мировом рынке. Таким образом, дистрибьюторам пришлось закупать топливо у компании по ценам, выросшим на 18−25%. Сам президент Бразилии выразил недовольство с такой политикой Petrobras.