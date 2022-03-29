Киев, , 02:39 — REGNUM Оценку эффекта от антироссийских санкций проведёт группа экспертов, которая будет сформирована при офисе президента Украины. Об этом 28 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский

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Зеленский уточнил, что группа экспертов будет сформирована уже в течение текущей недели. В неё войдут украинские и зарубежные специалисты, которые на постоянной основе будут анализировать влияние антироссийских санкций.

Ключевая цель создания такой аналитической группы, по словам Зеленского, в том, чтобы невозможно было каким-то образом обойти санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Зеленский обсудили по телефону вопросы оказания помощи Украине и ужесточения санкций в отношении России.

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