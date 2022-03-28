Зеленский решил оценить эффект от антироссийских санкций
Киев, 29 марта, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Оценку эффекта от антироссийских санкций проведёт группа экспертов, которая будет сформирована при офисе президента Украины. Об этом 28 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.
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Зеленский уточнил, что группа экспертов будет сформирована уже в течение текущей недели. В неё войдут украинские и зарубежные специалисты, которые на постоянной основе будут анализировать влияние антироссийских санкций.
Ключевая цель создания такой аналитической группы, по словам Зеленского, в том, чтобы невозможно было каким-то образом обойти санкции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Зеленский обсудили по телефону вопросы оказания помощи Украине и ужесточения санкций в отношении России.