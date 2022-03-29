Оттава, , 02:18 — REGNUM Вопросы оказания поддержки Украине и ужесточения санкций в отношении России обсудили в телефонном режиме премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба правительства Канады.

Встреча Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Торонто. 2019 President.gov.ua

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры Украины и Канады обсудили ряд шагов по оказанию необходимой поддержки Украине, в том числе гуманитарной, финансовой, военной помощи. Также был затронут вопрос ужесточения санкций в отношении Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Трюдо стал объектом нападок в Европарламенте со стороны депутата из Германии от партии AfG.

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