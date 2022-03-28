Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что 32-летний центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен вернется в клуб после завершения тренировочного сбора с национальной командой.

Анна Нэсси Деян Ловрен

«Это чушь. Ловрен вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных», — заявил цитирует Медведева издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Деян Ловрен принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостанавливать действия своих контрактов с клубами чемпионата до 30 июня 2022 года.