Вашингтон, , 02:04 — REGNUM В новой Стратегии национальной обороны США, 28 марта переданной Конгрессу, Пентагон заявляет о якобы исходящих от России «острых угрозах». Это утверждается в опубликованных американским министерством обороны пояснениях к документу.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Основным стратегическим конкурентом и вызовом для США вновь объявляется Китай. Заявление об «острых угрозах» со стороны России обосновывается проведением РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

министерство обороны США «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнёрами для укрепления надёжного сдерживания перед лицом агрессии РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что Соединённые Штаты продолжают видеть в России «острую угрозу», но не способную «представлять долгосрочный системный вызов».

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