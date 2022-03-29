Турин, Италия, , 02:00 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее время планирует предложить 29-летнему итальянскому голкиперу Маттие Перину подписать новое соглашение.

Логотип Ювентуса

Действующий контракт Перина со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года. После завершения сезона Перин сможет покинуть туринский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттиа Перин принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил четыре мяча. Один раз голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Маттиа Перин выступает за «Ювентус» с 1 июля 2018 года после перехода из «Дженоа» за 14,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.