Эйндховен, Нидерланды, 29 марта 2022, 01:55 — REGNUM 45-летний нидерландский специалист Руд ван Нитсерлой пока не дал согласия стать новым главным тренером ПСВ. Об этом 29 марта сообщило издание Boetbal International.
На данный момент ПСВ, одержав 21 победу и набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи 2021/22. На первой строчке с 66-ю очками располагается амстердамский «Аякс».
Ранее Руд ван Нитсерлой возглавлял молодежные составы ПСВ (до 17, до 18, до 19 и до 21 года), а также занимал пост ассистента главного тренера сборной Нидерландов по футболу. В составе национальной команды на счету бывшего нападающего 35 голо в 70 матчах во всех турнирах.