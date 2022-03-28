Эйндховен, Нидерланды, 29 марта, 2022, 01:55 — ИА Регнум. 45-летний нидерландский специалист Руд ван Нистелрой пока не дал согласия стать новым главным тренером ПСВ. Об этом 29 марта сообщило издание Boetbal International.

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На данный момент ПСВ, одержав 21 победу и набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи 2021/22. На первой строчке с 66-ю очками располагается амстердамский «Аякс».

Ранее Руд ван Нистелрой возглавлял молодежные составы ПСВ (до 17, до 18, до 19 и до 21 года), а также занимал пост ассистента главного тренера сборной Нидерландов по футболу. В составе национальной команды на счету бывшего нападающего 35 голов в 70 матчах во всех турнирах.