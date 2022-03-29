Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Министр образования Бразилии Милтон Рибейру, оказавшийся в центре коррупционного скандала, освобождён от занимаемой должности. Указ президента Бразилии Жаира Болсонару об отставке чиновника 28 марта опубликован в официальных СМИ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Министра образования, который был уже третьим за время президентства Болсонару главой ведомства, подозревают в использовании служебного положения в незаконных целях и в коррупции.

По версии следствия, пастор пресвитерианской церкви Рибейру рассматривал заявки на финансирование из госбюджета проектов евангелистских церквей в приоритетном порядке, а также за вознаграждение оказывал другие «услуги» коррупционного характера. Рибейру первоначально заявлял, что делал это якобы «по просьбе президента», но позднее отказался от своих слов.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой начать расследование предполагаемых преступлений министра образования Милтона Рибейру.

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