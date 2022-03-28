Порту, Португалия, 29 марта, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, в Порту на стадионе «Драгау» сборная Португалии по футболу в матче финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет с Северной Македонией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Бригада арбитров (Англия): Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Майкли Оливер.

В полуфинале плей-офф подопечные Фернанду Сантуша одержали уверенную победу над сборной Турции со счетом 3:1 благодаря голам Отавиньо, Диогу Жоты и Матеуса Луиса.

В последний раз сборные Португалии и Северной Македонии играли между собой 26 мая 2012 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился со счетом 0:0.