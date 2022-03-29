Ереван, , 01:50 — REGNUM Запад и Турция не желают присутствия российских миротворцев в Закавказье, и агрессивные действия Баку направлены на выдавливание их из региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Арман Гукасян Сейчас азербайджанские вооруженные силы уже несколько дней подряд устраивают провокации, которые также направлены и против российских миротворцев. Азербайджан является турецким фактором в регионе, а Анкара и Запад заинтересованы, чтобы российские миротворцы покинули Карабах, а вместо них туда пришли бы миротворцы международные, в том числе и турецкие. Российские миротворцы ситуацию стабилизируют постоянно, однако, на 100% исключить провокаций невозможно, так как речь идет о конфликтной ситуации, которую перманентно пытаются эскалировать противники России. Именно благодаря России и российским миротворцам ситуация сейчас пока остается относительно стабильной и не перерастает в широкомасштабную войну.

Напомним, что после окончания боевых действий в ноябре 2020 года в Нагорном Карабахе и вдоль линии армяно-азербайджанской границы был размещён российский миротворческий контингент.