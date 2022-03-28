Ереван, 29 марта, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Запад и Турция не желают присутствия российских миротворцев в Закавказье, и агрессивные действия Баку направлены на выдавливание их из региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Арман Гукасян Сейчас азербайджанские вооруженные силы уже несколько дней подряд устраивают провокации, которые также направлены и против российских миротворцев. Азербайджан является турецким фактором в регионе, а Анкара и Запад заинтересованы, чтобы российские миротворцы покинули Карабах, а вместо них туда пришли бы миротворцы международные, в том числе и турецкие. Российские миротворцы ситуацию стабилизируют постоянно, однако на 100% исключить провокаций невозможно, так как речь идет о конфликтной ситуации, которую перманентно пытаются эскалировать противники России. Именно благодаря России и российским миротворцам ситуация сейчас пока остается относительно стабильной и не перерастает в широкомасштабную войну.

Напомним, что после окончания боевых действий в ноябре 2020 года в Нагорном Карабахе и вдоль линии армяно-азербайджанской границы был размещён российский миротворческий контингент.