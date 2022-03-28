Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии по футболу Матиас Норманн, выступающий в текущем сезоне за «Норвич Сити» на правах аренды, заявил, что не намерен возвращаться в российский клуб.

Fc-rostov.ru Матиас Норманн

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Я могу только делать то, что должен до лета, а потом посмотрим», — цитирует Норманна телеканал TV 2.

В текущем сезоне Матиас Норман принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Бретнфорда» и одной результативной передачей в игре с «Уотфордом».

«Ростов» выкупил Норманна у «Брайтона» 28 января 2019 года за 1,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.