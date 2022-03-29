Элиста, , 01:20 — REGNUM Незаконный доход организаторов подпольных игровых клубов в Элисте превысил 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Уголовное дело Sledcom.ru

Игровые клубы располагались в двух павильонах, расположенных в 3-м и 4-м микрорайонах Элисты. В помещениях, а также по месту проживания фигурантов уголовного дела в ходе обысков обнаружены и изъяты 18 единиц игрового оборудования, денежные средства, сотовые телефоны и черновая бухгалтерия.

«По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 1,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств совершённого преступления продолжаются.

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