Ханой, 29 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Министры строительства Вьетнама и Кубы 28 марта провели встречу в Ханое. Темой встречи стало исследование возможностей для сотрудничества и инвестиций в этой области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, кубинский министр Рене Меса заявил, что в период обновления национальной экономической модели Кубы и пандемии произошли изменения, которые требуют пересмотра меморандума, подписанного кубинским и вьетнамским министерствами, но в положительном ключе, чтобы ускорить реализацию его положений. Политик призвал Вьетнам продолжать инвестировать в Кубу и подчеркнул, что два народа издавна связаны братскими узами.

Вьетнамский министр Нгуен Тхань Нги отметил, что совместная работа в строительном секторе представляет собой ориентир для двустороннего сотрудничества и может стимулировать инвестиционную активность вьетнамских компаний в других областях, а также приход на остров компаний из других стран.

Министр высоко оценил двадцатилетний опыт работы кубинской компанией DINVAI Construcciones SA по консультированию Вьетнама по вопросам прокладки дорог, и отметил, что во Вьетнаме намерены наращивать сотрудничество с этой компанией.

Тхань Нги, который также является председателем Межправительственной совместной комиссии, подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на пандемию, двусторонняя торговля выросла на 156% .