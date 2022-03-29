Барселона, Испания, , 01:18 — REGNUM 19-летний испанский универсальный нападающий каталонской «Барселоны» Ансумане Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение «сине-гранатовых». Об этом28 марта сообщила пресс-служба «Барселоны».

В текущем сезоне из-за травм подколенного сухожилия Ансумане Фати принял участие в десяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота мадридского «Реала», «Сельты», киевского «Динамо», «Валенсии» и «Леванте».

Текущее соглашение Ансумане Фати с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. На данный момент трансферная стоимость 19-летнего испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.