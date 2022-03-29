Таллин, , 01:17 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис призвал НАТО нарастить военную группировку в Восточной Европе. Об этом сообщает газета The Financial Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно больше военной силы. Это означает более широкое присутствие и готовность к бою НАТО во всех областях: на суше, в воздухе и на море, при поддержке таких важных факторов, как противовоздушная оборона», — заявил он.

Карис добавил, что действующая в Эстонии группировка НАТО под руководством Великобритании уже является мощной и эффективной, однако необходимо ее усилить. По его мнению, размещение иностранных военных контингентов на эстонской территории ставит Эстонию в «равное положение» с Германией, Италией и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта США решили направить в Германию шесть военно-морских самолетов и 240 человек персонала. При этом в Пентагоне призвали не считать, что отправка самолетов связана с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.