Ростов-на-Дону, , 01:10 — REGNUM Ростовская область способна решить вопрос импортозамещения в семеноводстве. Для этого регион обладает достаточным научным и хозяйственным потенциалом. Наряду с этим в 2022 году государственная поддержка использования элитными семенами увеличена на 10%, сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

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В настоящее время донские сельхозтоваропроизводители завершают заготовку семян яровых зерновых культур.

«Аграрии Ростовской области более чем на 100% обеспечены семенами зерновых, зернобобовых культур — как яровых, так и озимых. Посев зерновых колосовых культур проводится семенами отечественной селекции, их потребность обеспечивается в основном семенами, произведенными в Ростовской области. Хочу подчеркнуть, что в донском регионе поддерживается использование элитных высокопродуктивных семян. <…> В текущем году господдержка использования элитными семенами была увеличена и составляет более 324 млн рублей», — отметил он.

В 2021 году посевы, занятые элитными семенами, просубсидированы на площади 385 тыс. гектаров. Получателями субсидии стали более 1200 заявителей (более 295 млн рублей).

Селекцией и первичным семеноводством сельхозкультур на Дону занимаются четыре научных учреждения и 44 семеноводческие организации (общий объём производства составляет около 100 тыс. тонн в год). Донские специалисты ведут работу по созданию новых высокопродуктивных сортов озимых и яровых зерновых, зернобобовых, масличных, овощных и других культур.

Благодаря труду донских селекционеров за последние пять лет в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено более 80 новых высокопродуктивных сортов и гибридов зерновых, масличных и других культур.