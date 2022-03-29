Гавана, , 05:56 — REGNUM На Кубе 28 марта открылась Первая Ярмарка местного развития, которая должна стать местом встречи национальных и иностранных управляющих компаний. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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Мероприятие, организованное правительством Гаваны, продлится до 3 апреля и будет проходить в выставочном комплексе Expocuba. Одной из целей ярмарки является стимулирование обмена между новыми и традиционными субъектами экономики.

Секретарь Организационного комитета ярмарки Изабель Хамзе сообщила, что на ней муниципалитеты смогут продемонстрировать свой опыт в области решения самых насущных проблем микрорайонов.

В этот первый день Ярмарки состоялась презентация несельскохозяйственного кооператива Industrias Purita, ремесленной овощной лавки Zumar и деликатесов Duque Chocolatier и La Taberna del Duque.

В программе предусмотрены развлекательные и культурные мероприятия, презентации книг, концерты и гастрономические услуги.

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