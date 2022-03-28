Москва, 29 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. 24-летний бразильский фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Айртон Дантас может перейти во «Фламенго» на правах аренды. Бразильский клуб сможет выкупить футболиста за 10 миллионов евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Айртон

В текущем сезоне Айртон Дантас принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом в ворота подмосковных «Химок» и получил пять желтых карточек.

Айртон выступает за «Спартак» с 1 января 2019 года после перехода из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «красно-белых», по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.