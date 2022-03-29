Богота, , 04:44 — REGNUM Колумбийский омбудсмен Карлос Камарго 28 марта опубликовал открытое письмо, в котором основное внимание уделяется необходимости устранить переполненность тюрем. Об этом сообщает колумбийское новостное агентство El Colombiano.

Побег

По мнению Камарго, гуманитарный кризис, вызванный «серьезной проблемой переполненности», привел к переводу лиц из тюрем в КПЗ на полицейских участках, «что представляет угрозу для прав лиц, лишенных свободы и для Национальной полиции, которая сегодня осуществляет опеку над ними».

Правозащитник подчеркнул необходимость продвижения «законодательной реформы, которая перестроит тюремную и пенитенциарную систему таким образом, чтобы она восстанавливала доверие общества к ее институтам и позволяла выполнять цели содержания под стражей и защиты прав человека», — сказал Камарго.

В настоящий момент в тюрьмах Колумбии при нормальной заполняемости в 80 647 человек находится на 16 621 человека больше, что составляет 20% от нормы.

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