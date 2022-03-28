Нью-Йорк, США, 29 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 марта ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 94,65 пункта (0,27%), до уровня 34 955,89 пункта. S&P 500 подорожал на 32,46 пункта (0,71%), до уровня 4575,52 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 185,60 пункта (1,31%), до уровня 14 354,90 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $7,30 (6,59%), до уровня $103,42 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 марта — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно.

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