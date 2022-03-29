Приютненский район, Калмыкия, , 00:53 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Приютненского района. Его заподозрили в земельных махинациях, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Согласно предварительной версии, не позднее января 2016 года чиновник обманным путём убедил председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов расторгнуть договор аренды участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения. Затем этот участок был разделён на восемь новых земельных участков.

В период с января по сентябрь 2016 года подозреваемый якобы дал указание подчинённым без проведения аукциона заключить со своей супругой, возглавлявшей фермерское хозяйство, договоры аренды сроком на 49 лет в отношении четырёх из восьми участков земли. Тем самым чиновник лишил возможности неопределенному кругу лиц участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земель и стал зарабатывать на их сдаче в субаренду.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.

Расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями продолжается.