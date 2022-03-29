Париж, 29 марта 2022, 03:55 — REGNUM Бельгийский депутат Европарламента Марк Ботенга 28 марта потребовал немедленного прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов в отношении Кубы, которую он назвал нарушением прав человека. Об этом сообщает кубинское новостное агентство La Prensa.
«Это должно прекратиться для того, чтобы кубинский народ мог следовать своей судьбе и развивать экономическую систему, которую он выбрал», — заявил член Бельгийской рабочей партии и член левой группы в Европейском парламенте.
Ботенга выразил сожаление в связи с тем, что президент Джо Байден не выполнил своего предвыборного обещания обратить вспять политику своего предшественника Дональда Трампа или хотя бы смягчить ее. Трамп санкционировал более 240 мер по ужесточению блокады Кубы и расширению ее экстерриториального охвата. Целью этих мер является смена режима на острове.
Ботенга призвал Евросоюз занять более жесткую позицию относительно блокады США.
Политик обратился к жителям Кубы, сопротивляющимся блокаде США, и выразил им свое восхищение, отметив, что другие страны в такой же ситуации не смогли бы выжить. Ботенга также подчеркнул достижения антильской нации в области образования и здравоохранения, достигнутые вопреки блокаде, и заверил их в том, что продолжит борьбу за то, чтобы кубинцы реализовывали свое право на развитие в более благоприятных условиях.
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