Париж, , 03:55 — REGNUM Бельгийский депутат Европарламента Марк Ботенга 28 марта потребовал немедленного прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов в отношении Кубы, которую он назвал нарушением прав человека. Об этом сообщает кубинское новостное агентство La Prensa.

Флаг Кубы BFMTV.com

«Это должно прекратиться для того, чтобы кубинский народ мог следовать своей судьбе и развивать экономическую систему, которую он выбрал», — заявил член Бельгийской рабочей партии и член левой группы в Европейском парламенте.

Ботенга выразил сожаление в связи с тем, что президент Джо Байден не выполнил своего предвыборного обещания обратить вспять политику своего предшественника Дональда Трампа или хотя бы смягчить ее. Трамп санкционировал более 240 мер по ужесточению блокады Кубы и расширению ее экстерриториального охвата. Целью этих мер является смена режима на острове.

Ботенга призвал Евросоюз занять более жесткую позицию относительно блокады США.

Политик обратился к жителям Кубы, сопротивляющимся блокаде США, и выразил им свое восхищение, отметив, что другие страны в такой же ситуации не смогли бы выжить. Ботенга также подчеркнул достижения антильской нации в области образования и здравоохранения, достигнутые вопреки блокаде, и заверил их в том, что продолжит борьбу за то, чтобы кубинцы реализовывали свое право на развитие в более благоприятных условиях.

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