Рабат, , 00:46 — REGNUM В Марокко с рабочим визитом 28 марта прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом со ссылкой на МИД королевства сообщает портал Medias24.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

В столичном аэропорту высокого американского гостя встречал глава МИД Марокко Насер Бурита, являющийся также министром африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

Отмечается, что Блинкен планирует обсудить в Рабате различные вопросы сотрудничества двух стран, «в том числе темы, которые позволят раскрыть новые перспективы партнерства в интересах регионального и международного развития и мира».

Визит Блинкена в Марокко продлится до 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, американские дипломаты и их коллеги из четырёх арабских стран встретились 28 марта в Израиле, чтобы продемонстрировать единство в противостоянии Ирану.

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