Шолоховский район, Ростовская область, 29 марта, 2022, 00:45 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудница сельского отделения почтовой связи попала под следствие по делу о служебном подлоге и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Alexey Ivanov Почтовый ящик

Преступление вскрылось в ходе служебной проверки кадровых документов. Служба безопасности компании выявила несовпадение личных данных фактически работающих и официально трудоустроенных сотрудников.

Следователи полагают, что начальник участка сортировки и обработки почтовых отправлений и печати Вешенский почтамт УФПС Ростовской области с августа 2020 года по февраль 2022 года внесла в документы организации сведения о якобы выполненных работах фиктивно трудоустроенным сотрудником. Незаконный доход женщины превысил 173 тыс. рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.