Элиста, 29 марта, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Две жительницы Элисты стали фигурантками уголовного дела об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Республике Калмыкия.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Незаконный игорный бизнес

Следователи полагают, что подпольные игровые клубы работали около двух лет — с марта 2020 года по 15 февраля 2022 года на территории 3-го и 4-го микрорайонов Элисты. Подозреваемые в корыстных целях незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием электронных игровых аппаратов в арендованных помещениях.

Деятельность подпольных игровых клубов была пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Калмыкия.

Следователи устанавливают причастность к совершённому преступлению других лиц. Расследование уголовного дела продолжается.