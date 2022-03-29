Штат Пенсильвания, США, , 00:37 — REGNUM Как минимум три человека погибли, более 20 пострадали в результате массового ДТП на шоссе 81 в американском штате Пенсильвания. Об этом 28 марта сообщает агентство Associated Press.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 10:30 по местному времени. По предварительным данным, в массовом ДТП участвуют от 40 до 60 транспортных средств, в том числе несколько фур с грузом. Часть транспортных средств загорелась после столкновения.

По предварительной информации, жертвами ДТП стали три человека, однако полиция не исключает, что погибших может оказаться больше, так как не все автомобили были обследованы. В ближайшие к месту ДТП больницы было госпитализировано 20 человек с места происшествия.

Причиной массового ДТП назван сильный снегопад при шквальном ветре, который начался неожиданно для водителей. По рассказам очевидцев, видимость на шоссе за считанные минуты снизилась до нуля. В настоящее время на месте ДТП работают представители экстренных служб и сотрудники полиции.

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