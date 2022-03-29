Гавана, 29 марта, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 28 марта направил поздравление своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с его недавним избранием на пост главы страны. Об этом сообщил посол Кубы в Азербайджане Карлос Вальдес.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, Диас-Канель обратился к Бердымухамедову с письмом, в котором пожелал последнему успехов в исполнении своих высоких обязанностей и выразил желание своей страны укреплять дружеские отношения между двумя народами.

Новый президент Туркменистана вступил в должность 19 марта. Политик выразил приверженность курсу нейтралитета и добрососедства во внешней политике, а также назвал приоритетом своей работы интеграцию нефтегазовой отрасли в международную энергетическую систему.

Сын бывшего главы туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова победил на президентских выборах, набрав 72,97% голосов. В голосовании приняли участие 97,17% зарегистрированных избирателей.