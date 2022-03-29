Ростов-на-Дону, , 00:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о расселении «Дома актёра», признанного аварийным и представляющим угрозу жизни и здоровью людей. Перед судом предстанет бывший директор городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом, обвиняемый в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Следователи полагают, что с августа 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемый не принял должных мер по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, что повлекло существенные нарушения прав и интересов людей, проживающих в маневренном фонде. Капитальный и текущий ремонты дома и его отдельных элементов, обслуживание здания с 2012 года по 2019 год не проводились. В ходе строительно-технической экспертизы выяснилось, что в доме проживать опасно.

В адрес директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону направлено представление о принятии мер по восстановлению прав жильцов.

Материалы уголовного дела о халатности направлены в суд.

ИА REGNUM сообщало, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после повторного обращения ростовчан взял на контроль ситуацию с жильцами ветхого «Дома актёра». Дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Власти предложили людям переехать из одного маневренного фонда в другой, однако жители считают, что имеют право на постоянное жилье с хорошими условиями.

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