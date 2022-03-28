Мехико, 29 марта, 2022, 00:26 — ИА Регнум. В штате Морелос, расположенном в центральной части Мексики, при падении лёгкого самолёта на здание супермаркета в районе Темиско погибли два человека, трое получили различные ранения. Об этом губернатор штата Куаутемок Бланко 28 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Легкомоторный самолет

Куаутемок Бланко «Спасатели оказывают помощь пострадавшим после происшествия с самолётом в торговом центре в Темиско».

Отмечается, что пробивший стену здания самолёт почти полностью оказался в торговом зале, при этом оказался сильно повреждён, но не загорелся.

В настоящее время профильные структуры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшой частный самолёт потерпел катастрофу над территорией леса Бугоци в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии.