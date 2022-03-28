Волгодонск, Ростовская область, 29 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. В Волгодонске (Ростовская область) при пожаре в жилом доме пострадали люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент случился вечером 28 марта на улице Первомайской. Огнеборцам удалось быстро справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

«Есть пострадавшие. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди», — уточнили в ведомстве.

На месте работали шесть сотрудников МЧС России и три единицы техники.