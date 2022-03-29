Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ветреная погода. Штормовое предупреждение объявили спасатели.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно прогнозу погоды на 29 марта, в Ростовской области скорость ветра составит 8−13 метров в секунду, в дневные часы в отдельных районах порывы будут достигать 19−22 метров в секунду.

В управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждают, что ветреная погода сохранится 29 и 30 марта. В условиях непогоды горожанам следует быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.

Температура воздуха ночью составит −1…+4 градуса, при прояснениях столбики уличных термометров опустятся до — 6 градусов. Днём в Ростовской области будет +7…+12 градусов, по югу и востоку — до +16 градусов.