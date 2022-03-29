Санто-Доминго, , 03:53 — REGNUM Центр управления чрезвычайными ситуациями Доминиканской Республики 28 марта повысил уровень погодной опасности в 14 провинциях в связи с обильными осадками. В 11 провинциях объявлен зеленый уровень опасности, в трех — желтый. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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По словам директора центра Хуана Мануэля Мендеса, эта мера была принята из-за воздействия погодного фронта, который вызовет умеренные и сильные ливни, грозы и порывы ветра.

В национальном метеорологическом бюро прогнозируют, что дожди будут идти весь день до вечера.

Желтый уровень опасности объявлен в провинциях Пуэрто-Плата, Ла-Вега и Сантьяго, а зеленый (минимальный) — в провинциях Вальверде, Сантьяго-Родригес, Монтекристи, Дахабон, Эспайлат, Мария-Тринидад-Санчес, Санто-Доминго, Самана, Дуарте, Монсеньор-Нуэль и Херманас Мирабаль.

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