Мехико, , 03:42 — REGNUM Мексиканское издание La Jornada 28 марта опубликовало обращение редакции с призывом к более ответственному подходу к построению отношений между Соединенными Штатами и Россией в связи с конфликтом на Украине и связанным с ним рисками.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В тексте связывают военную операцию России на Украине с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой, в частности с упорством США в расширении Североатлантического альянса на восток и наращивании военного присутствия НАТО у российских границ. В редакции подчеркнули, что эти меры не имели смысла после распада СССР и окончания холодной войны.

Мексиканское издание отметило, что не оправдывает действий России, однако считает действия Кремля ответом на желание всех администраций США постоянно держать Россию под контролем.

Мексиканские журналисты отметили, что украинский конфликт разворачивается по крайней мере по трем различным направлениям: отношения между Украиной и Россией, отношения между Россией и Европой и отношения между Москвой и Вашингтоном.

В Мексике назвали реакцию Белого дома на начало военной операции России несдержанной и отметили, что действия США отнюдь не способствовал мирному урегулированию конфликта, а привели к его интернационализации.

«Из базового чувства ответственности настоятельно необходимо, чтобы Вашингтон и Москва не допустили, чтобы ситуация на Украине ухудшила их двусторонние отношения в целом, и восстановили условия общения, способствующие мирному урегулированию конфликта и других конфликтов, вызывающих разрушения, страдания и смерть в различных точках на планете», — заключила редакция La Jornada.

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