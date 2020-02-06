Москва, 29 марта, 2022, 00:07 — ИА Регнум. В настоящее время российские бизнесмены не могут погасить часть задолженности по программе ФОТ 3.0, и поэтому правительство могло бы списать им пятую часть этого долга. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Александр Ратников, PrimaMedia Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе бизнес-омбудсмена, Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение списать заемщикам 20% общей задолженности по льготным кредитам, выданным в рамках программы ФОТ 3.0 (под 3% годовых).

«Текущая обстановка в экономике характеризуется разрывом цепочек поставок, усложнением расчетов с иностранными контрагентами, изменением характеристик спроса, ростом ставок по кредитам и снижением курса национальной валюты, — отметил Титов. — А предприниматели из пострадавших от коронавируса отраслей, которые в 2021 году воспользовались льготными кредитами по программе ФОТ 3.0, к началу действия новых санкций так и не успели полностью восстановить свою деятельность».

Иными словами, как пояснил Титов, есть объективные причины, из-за которых предприниматели не могут полностью погасить задолженность.

«Частичное списание суммы долга могло бы стать для них подспорьем в нынешней непростой ситуации», — полагает Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов выступил с предложением, которое, по его мнению, должно помочь бизнесу, действующему в Калининградской области.