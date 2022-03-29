Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Американская певица Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) попросила прощения у фанатов за своё недавнее заявление о планах прекратить музыкальную деятельность. Соответствующую информацию 28 марта приводит Complex.

Doja Cat Скриншот с YouTube

По словам исполнительницы, подобное поведение было вызвано её разочарованием в связи с отменой крупного фестиваля в Парагвае, на котором она должна была выступить. Также Doja Cat отметила, что больше не планирует прекращать занятие творчеством.

Ранее Doja Cat остановила своё выступление на фестивале в Буэнос-Айресе (Аргентина), чтобы оказать помощь зрителю в толпе. Таким образом артистка сумела предотвратить массовую давку на мероприятии.