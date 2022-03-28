Донецк, , 23:52 — REGNUM Донецк несколько раз обстреляли украинские вооружённые формирования вечером 28 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Так, в 18:35 мск ВСУ атаковали Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм со стороны населённого пункта Красногоровка. Затем атака повторилась в 20:14 мск (восемь снарядов) и в 21:10 мск (четыре снаряда).

Кроме того, в 18:40 мск ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив пять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Пески.

В 20:45 мск Донецк был обстрелян со стороны населённого пункта Водяное: выпущено 18 снарядов калибра 122 мм.

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