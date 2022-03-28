Асунсьон, 29 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо назвал неприемлемыми все предложения Бразилии в рамках пересмотра приложения «C» к договору о совместном владении и управлении ГЭС «Итайпу» и заявил, что переговоры с Бразилией зашли в тупик. Об этом сообщает парагвайское новостное агентство Ultima Hora.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

«Я хотел бы, чтобы они поговорили с директором «Итайпу», потому что предложения, которые нам до сих пор вносили бразильцы, неприемлемы», — заявил парагвайский министр.

«Например, они хотят снизить ставку, но в то же время хотят, чтобы соглашение ANDE (оператор энергетических сетей Парагвая — ИА REGNUM) с Eletrobras было пересмотрено, что абсолютно недопустимо», — пояснил он журналистами, выходя из Дворца правительства.

«ANDE должна защищать свои интересы и нести единоличную ответственность за управление энергией в интересах Парагвая», — заявил Асеведо, отметив, что предложения правительства Бразилии «наносят ущерб» ANDE, то есть предполагают ее приватизацию, и поэтому не могут быть приняты.

Приложение «С» к энергетическому договору Итайпу должно быть пересмотрено в 2023 году, спустя полвека после подписания договора. Позиция Парагвая направлена на сохранение текущего тарифа на электроэнергию, в то время как Бразилия добивается его снижения на основе строгого соблюдения приложения «С».