Донецк, , 23:46 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР подвергся вечером 28 марта обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в 16:40 мск ВСУ открыли огонь по посёлку Старомихайловка, выпустив 15 мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Красногоровка. Атака повторилась в 20:00 мск (шесть мин).

В 17:30 мск украинские боевики обстреляли город Докучаевск, выпустив по нему со стороны населённого пункта Новомихайловка восемь снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 21:55 мск (три снаряда).

В 18:10 мск город Ясиноватая подвергся обстрелу из населённого пункта Авдеевка: украинские боевики выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» и четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

В 19:15 мск ВСУ атаковали посёлок Гольмовский, выпустив по нему восемь мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Металлист. Кроме того, вечером 28 марта ВСУ несколько раз обстреляли Донецк.

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