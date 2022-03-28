Саранск, , 23:44 — REGNUM В Мордовии завершили расследование уголовное дело в отношении 35-летнего жителя республики который обвиняется по статьям об угрозе убийством, нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном распространении порнографически материалов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Ира выкладывает фотографию в социальные сети. Смоленск Елена Хованская © ИА REGNUM

По данным следствия, мужчина, в период непродолжительны близких отношений со своей знакомой, тайно снимал ее на свой мобильный телефон, в том числе в обнаженном виде. В одну из встреч он стал угрожать ей убийством, если женщина не согласится продолжать отношения. Она отказалась, тогда мужчина создал несколько страниц в социальных сетях от имени девушки, где и разместил фотографии и видеозаписи интимного характера.

«Согласно заключению комплексной психолого-искусствоведческой судебной экспертизы, распространенные фигурантом видеофайлы являются продукцией порнографического характера», — подчеркнули в управлении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА REGNUM напоминает, в Артёме завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которую обвиняют в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия. По версии следствия, обвиняемая имела конфликт с женщиной и распространила в интернете её фотографии интимного характера.

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