Доха, , 23:51 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи считает, что все страны вместе «должны обеспечить падение режима Путина». Об этом Османи заявила 28 марта, во время визита в Катар.

Вьоса Османи Facebook.com VjosaOsmaniMP

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«Если мы позволим Путину получить то, чего он хочет, это будет конец демократии и конец правил международного права. Поэтому все страны, большие и маленькие, должны вместе работать, чтобы остановить то, что Россия сейчас делает, и обеспечить падение режима Путина», — процитировало издание Index online слова Османи.

Напомним, что сепаратистское Косово отделилось от Сербии в результате агрессии, которую страны НАТО совершили против Союзной Республики Югославии в 1999 году.