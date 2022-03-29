Токио, , 12:20 — REGNUM Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) и американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) представили видео на совместный сингл Heavy. Выход работы состоялся на YouTube-канале Nigo 28 марта.

Lil Uzi Vert Скриншот YouTube

По сюжету ролика, знаменитости отправляются в ночное путешествие по городу, параллельно посещая магазины с различными ювелирными украшениями. Также в съёмках клипа поучаствовал музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс).

Напомним, что 25 марта Nigo опубликовал новый студийный альбом I Know NIGO! В записи проекта приняли участие Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади), A$AP Rocky, Pusha T (Терренс Леварр Торнтон), Lil Uzi Vert и ряд других популярных исполнителей.

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