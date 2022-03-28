Москва, , 23:34 — REGNUM Тела людей со следами пыток найдены российским военными в подвалах освобождённых от нацбатальонов зданий города Мариуполя (ДНР), сообщил 28 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Лаура Найт. Нюрнбергский процесс. 1946 г

Мизинцев «В подвалах зданий города Мариуполя, освобождённых от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».

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Напомним, Мариуполь в ходе российской спецоперации на Украине продолжают освобождать от ВСУ, в том числе от нацистских батальонов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро город будет полностью освобождён.

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