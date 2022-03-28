Мюнхен, Германия, , 23:30 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Sport1, мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании 24-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофера Нкунку.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

В текущем сезоне на счету Кристофера Нкунку пятнадцать забитых мячей и девять результативных передач в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2201/22.

Нкунку перешел в немецкий клуб 18 июля 2019 года из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро. Текущее соглашение Нкунку с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.