Мюнхен, Германия, 28 марта, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Sport1, мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании 24-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофера Нкунку.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

В текущем сезоне на счету Кристофера Нкунку пятнадцать забитых мячей и девять результативных передач в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2201/22.

Нкунку перешел в немецкий клуб 18 июля 2019 года из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро. Текущее соглашение Нкунку с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.