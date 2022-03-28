Саранск, , 23:28 — REGNUM В марте пришло много жалоб от жителей Мордовии на разбитые после зимы дороги. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

Разбитая дорога Samarskie-voditeli.ru

По данным администрации Саранска, ремонт дорог начнется после 10 апреля, когда будет позволять температура воздуха.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет капитально отремонтированы семь участков дорог, в этот перечень входит и улица Фурманова, где завершили прокладку канализационного коллектора. На ремонт еще 20 дорог выделены дополнительные средства Саранску из республиканского дорожного фонда.

Руководству города районов поручено начать ремонт улично-дорожной сети в строгом соответствии с графиком, особое внимание следует уделить жесткому контролю качества проводимых работ.

ИА REGNUM напоминает, жители Мордовии по итогам февраля написали в Центр управления регионом 3170 обращений. Актуальными темами февраля стали дороги — 1005 жалоб, жилищно-коммунальное хозяйство — 601 сообщение, благоустройство — 475, коронавирус — 243 и безопасность — 105.

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