Мадрид, , 23:24 — REGNUM Как сообщает испанское издание AS, мадридский «Реал» отправит 62-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти в отставку, если команда не сможет выиграть текущий сезон чемпионата Испании.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

На данный момент, после 29-ти сыгранных туров, мадридский «Реал» с двадцатью победами, тремя поражениями и 66-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В матче прошедшего 29-го тура «сливочные» потерпели крупное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4. Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (29' Усман Дембеле, 51' Ферран Торрес), Рональд Араухо (38' Усман Дембеле) и Ферран Торрес (Пьер-Эмерик Обамеянг, 47').